Demo zum 1. Mai in MV : Mehr Gerechtigkeit in der Lohntüte

Tausende in MV fordern Lohnunterschied zwischen Ost und West aufzuheben. DGB und Schwesig drängen auf höheren Mindestlohn

von Stefan Menzel

01. Mai 2018, 20:30 Uhr

Unter dem Motto „Solidarität, Vielfalt und Gerechtigkeit“ rief der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, im ganzen Land zu Demonstrationen und Kundgebungen auf. Neben Familien-, Bürger- oder Demokratiefesten in Stralsund, Greifswald oder Neubrandenburg fand die größte Demonstration und Kundgebung in Rostock statt.

Zu der Demonstration, die auf dem Doberaner Platz startete und zum Kastanienplatz im Barnstorfer Wald führte, versammelten sich rund 300 Teilnehmer, die unterschiedlichsten politischen Parteien und Organisationen angehören. Das sich anschließende Familienfest auf dem Kastanienplatz war in diesem Jahr die zentrale 1. Mai-Kundgebung im Land und lockte rund 1000 Besucher bei stürmischem Wetter an.

Der Vorsitzende des DGB-Nord Uwe Polkaehn rief in seiner Rede dazu auf, der Verunsicherung in der Gesellschaft nicht durch ein Bundesheimatministerium zu begegnen, sondern den Mindestlohn „massiv nach oben zu verändern“. Als „Skandal“ bezeichnete er auch, dass es nach wie vor möglich ist, die Arbeitsverträge von Arbeitnehmern sachgrundlos zu befristen. Eindringlich schilderte er den Fall einer Postbotin, die es auf 88 befristete Arbeitsverträge nacheinander brachte und dann den Klageweg beschreiten musste, um einen entfristeten Vertrag zu erhalten. „Dieser Wahnsinn muss aufhören“, sagte er unter Beifall der Versammelten.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) plädierte ebenfalls dafür, den Mindestlohn zu erhöhen. Wie sie unserer Zeitung sagte, „muss der Mindestlohn steigen“. Allerdings vermied sie es, die tags zuvor von Juso-Chef Kevin Kühnert aufgestellte Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro ebenfalls zu fordern. Vielmehr erwarte sie von der Mindestlohnkommission im Herbst „ein deutliches Signal“ den Mindestlohnunterschieden zwischen Ost und West in der Pflegebranche endlich zu begegnen. Die Mindestlohnkommission setzt sich paritätisch aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern zusammen und legt den Mindestlohn fest.

Ein weiterer Baustein gegen Lohnungerechtigkeit sei das Landesvergabegesetz. Die Ministerpräsidentin hoffe, dass das in der letzten Woche im Landtag beratene Gesetz noch vor der Sommerpause in Kraft treten könne. Mit der Initiative der Landesregierung soll den Beschäftigten bei der Vergabe öffentlicher Aufträge etwa an Wachschutz- oder Reinigungsfirmen ein erhöhter Mindestlohn von 9,54 Euro gezahlt werden.

Fabian Scheller, DGB-Geschäftsführer für die Region Rostock-Schwerin, moderierte im Anschluss eine Diskussionsrunde, an der neben der Ministerpräsidentin und weiteren Gewerkschaftsvertretern auch die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) teilnahm. Mit dem milliardenschweren „Gute-Kita-Gesetz“, das in Kürze vorgelegt werden soll, will die Ministerin den Bundesländern in der frühkindlichen Förderung „weniger Gebühren und mehr Qualität“ ermöglichen. Dazu beabsichtigt sie, mit jedem Bundesland einzelne Vereinbarungen zu treffen, damit auf regionale Bedürfnisse eingegangen werden kann. Dem Fachkräftemangel will Giffey nicht durch Zuwanderung, sondern durch die Qualifizierungen begegnen.