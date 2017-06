Neue Anreize für Jäger : Mehr Jagd auf Waschbären

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Mit einer besseren Nutzung der Felle für Pelzkleidung will der Deutsche Jagdverband Anreize für Jäger schaffen, mehr Waschbären und Marderhunde zu schießen. Die Begrenzung der Tierzahl sei dringend notwendig, sagte der Sprecher des Deutschen Jagdverbandes, Torsten Reinwald, vor dem Bundesjägertag heute im Ostseebad Warnemünde. Der in Nordamerika beheimatete Waschbär und der aus China stammende Marderhund entwickelten sich für heimische Tierarten zunehmend zur Bedrohung.

Die bisher wenig genutzten Felle sollen nun zum wertvollen Rohstoff aufgewertet werden. „Er kommt aus der Natur und ist damit in der Ökobilanz tausendmal besser als synthetische Stoffe“, sagte Reinwald. In Richtung von Gegnern von Pelzkleidung meinte er: „Pelz ist nicht gleich Pelz.“ Die Nutzung von Waschbär- und Marderhundfellen aus heimischer Jagd sei doppelt sinnvoll: aktiver Artenschutz und eine ökologisch hochwertige Alternative zu Textilien aus Erdöl. Das habe nichts mit Pelzen aus asiatischer Käfighaltung zu tun. Das werde daran deutlich, dass Kürschner, also die Verarbeiter, Pelze von Waschbären oder Marderhunden mit dem Nachhaltigkeits-Label „We prefur“ auszeichnen. In Rastatt in Baden-Württemberg soll demnächst ein bundesweites Pilotprojekt namens „Fellwechsel“ starten. Dort sollen von Oktober an Felle aus heimischer Jagd verarbeitet werden.

Für den Naturschutzbund Deutschland (Nabu) sind Marderhund und Waschbär keine jagdbaren Arten. Hintergrund sei deren nicht vorhandene Verwertung. Allerdings sei für diese Tiere unter Umständen ein Wildtiermanagement zum Schutz anderer gefährdeter Arten erforderlich, hieß es auf Anfrage.

Der Jagdverband hält es für unmöglich, die invasiven Tiere – die eingewandert sind und hier die natürlich vorkommenden Ökosysteme oder Arten gefährden – in Deutschland völlig zu eliminieren. Es könne jedoch die Zahl der Waschbären und Marderhunde so begrenzt werden, dass ihr Einfluss auf bedrohte Arten kleiner wird, sagte Reinwald.

Eine plausible Schätzung über die Zahl der in Deutschland lebenden Tiere gebe es nicht. Doch die Zahl der erlegten Tiere könne Aufschluss über die Zunahme geben, erklärte Reinwald. So wurden im Jagdjahr 2015/16 rund 128 000 Waschbären getötet, 10,4 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum zuvor. Dies waren gleichzeitig 324 Prozent mehr als zehn Jahre zuvor. Bei den Marderhunden lag die Zunahme im vergangenen Jagdjahr mit 27 800 erlegten Tieren bei 16,6 Prozent.

Die Dramatik lasse sich gut mit dem Wildtier-Informationssystem der Länder belegen, sagte Reinwald. Dort werden Daten aus mehr als 24 000 Revieren erhoben. Diese Reviere belegen rund 13 Millionen Hektar, was etwa 40 Prozent der land- und forstwirtschaftlichen Fläche entspricht. Danach kam der Waschbär im Jahr 2015 in 43 Prozent der Reviere vor, eine Zunahme von 19 Prozent. In Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Hessen, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern seien 74 Prozent der Reviere mit Waschbären besiedelt.

Mecklenburg-Vorpommern ist laut Statistik mit großem Abstand das Bundesland mit der größten Verbreitung des Marderhundes. Dort haben ihn Jäger 2015 in 92 Prozent der Reviere nachgewiesen. Bundesweit kommt der Marderhund in 26 Prozent der Reviere vor.

Joachim Mangler