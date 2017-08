Politik MV : Menschenverachtende Chats: Arppe verlässt AfD

Erst wollte er sich nicht äußern. Dann wollte er sich äußern. Dann durften keine Fragen gestellt werden: Leif-Erik Holm mühte sich am Donnerstag zwar vor der Presse, Bestürzung und Abscheu zu zeigen. Aber das Agieren der AfD und ihres Fraktionschefs im Landtag im Fall Arppe ist alles andere als von jener Transparenz geprägt, die die Partei so gerne von anderen einfordert. Der Arppe-Skandal passt in das Bild der AfD-Äußerungen der letzten Wochen von Lucke bis Gauland. Er zeigt, dass die AfD eben lange keine „echte Alternative“ ist, wie sie Holm gerne beschwört. In ihr mögen sich Enttäuschte finden, in ihr finden sich aber eben auch Hassadeure an der Spitze, wie im Fall Arppe. Und wenn Holms Empörung nur ein bisschen echt war, hat er selbst nicht mit so etwas bei seinem Stellvertreter gerechnet. Wie soll dann der Bürger wissen, wen er da wählt?