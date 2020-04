Antworten zur Maskenpflicht : Mit Attest ohne Maske

Gesundheitsministerium verweist auf Ausnahmen für Vorschulkinder, gesundheitlich Beeinträchtigte und bestimmte Beschäftigtengruppen

von Karin Koslik

29. April 2020, 19:26 Uhr

Erst sollte es nur in Bussen, Bahnen und Taxis zur Pflicht werden, eine Maske zu tragen. Dann wurde auch für Einzelhandel und Bibliotheken vorgeschrieben, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Inzwischen ist diese Pflicht auch auf Arztpraxen ausgeweitet worden. Ausnahmen gelten in allen Bereichen lediglich für Kinder im Vorschulalter und für Menschen, die aufgrund einer Erkrankung keine Maske tragen können. So weit, so klar. Dennoch sind bei Lesern Fragen offen geblieben, die wir zur Beantwortung an das Gesundheitsministerium weitergegeben haben. Hier also noch einmal das Wichtigste rund um die sogenannte Maskenpflicht:

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Raum wird dringend empfohlen. Was ist darunter zu verstehen?

Gemeint sind Stoffmasken zur Bedeckung von Mund und Nase. Ersatzweise kann auch ein Schal oder ein Stofftuch getragen werden. Es geht nicht um medizinische Masken, wie sie im Krankenhaus erforderlich sind.

Anerkannt ist jeder Schutz, der aufgrund seiner Beschaffenheit geeignet ist, eine Ausbreitung von übertragungsfähigen Tröpfchenpartikeln durch Husten, Niesen, Aussprache zu verringern, unabhängig von seiner Kennzeichnung oder zertifizierten Schutzkategorie.

Wo ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht?

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist in Mecklenburg-Vorpommern seit dem 27. April im öffentlichen Personennahverkehr (Busse, Straßenbahnen und auch Taxis) sowie im Einzelhandel, also beim Einkauf in Geschäften wie zum Beispiel Supermärkten, verpflichtend vorgeschrieben. Bei Fahrten mit dem Zug und in anderen Situationen, in denen Menschen auf engem Raum zusammenkommen, wird die Nutzung eines Mund-Nasen-Schutzes dringend empfohlen. Fahrer im ÖPNV sind von der Maskenpflicht ausgenommen.

Welche Ausnahmen gelten ansonsten von der Maskenpflicht?

Die „Dritte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Schutz-VO MV vom 29. April 2020“ legt die Ausnahmen fest: „Dies gilt nicht für Kinder bis zum Schuleintritt und Menschen, die aufgrund einer medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können und dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen können.“



Wer kontrolliert die

Einhaltung der

Maskenpflicht im

Einzelhandel? Händler

verweisen darauf, dass

sie zwar das Hausrecht

haben, also Kunden

ohne Maske

hinausverweisen dürfen, sie betonen

aber, dass sie nicht

berechtigt sind,

Bussgelder zu

verhängen…

Zuständig für die Durchführung der Verordnung sind die örtlichen Ordnungsbehörden.

Wie sieht es mit der Maskenpflicht für Verkäuferinnen aus? Müssen sie Maske tragen, wie die Ministerpräsidentin vergangene Woche in einer Pressekonferenz erklärt hat, oder doch nicht? Und wenn nicht: Womit wird das begründet?

Beschäftigte, soweit sie durch andere Schutzvorrichtungen geschützt werden, sind von der Mund-Nasen-Bedeckung ausgenommen.

Bei allen Entscheidungen ist auch die Lebenswirklichkeit wichtig. In Arztpraxen im Tresenbereich oder beim Verkauf im Einzelhandel an der Kasse ist oft schon für zusätzlichen Schutz gesorgt. Hier sind beispielsweise zusätzliche Plexiglaswände installiert. Wer hinter solchen Wänden oder Schutzvorrichtungen sitzt, braucht nicht zusätzlich eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.