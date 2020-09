Mit Fans, aber ohne die aus Schwerin

Volleyball-Supercup Dresden - Schwerin: 1100 Zuschauer zugelassen – einheimische / SSC lädt ins Kino ein

von Ralf Herbst

15. September 2020, 18:15 Uhr

Die gute Nachricht vorweg: Das Finale um den deutschen Supercup der Volleyballfrauen am Sonntag kommender Woche (27. September/15 Uhr) zwischen Pokalsieger Dresdner SC und dem SSC Palmberg Schwerin, Bundesligaerster der vorigen Saison, wird kein Geisterspiel. Das Dresdner Gesundheitsamt billigte das gemeinsame Hygienekonzept von Gastgbeber DSC und der Volleyball Bundesliga und gab gestern grünes Licht für maximal 1100 Zuschauer, die die Partie in der Margon-Arena von Elbflorenz live verfolgen dürfen.

Und da kommt dann auch die schlechte Nachricht: Unter diesen 1100 dürfen keine Gästefans sein. Denn die Behörde verfügte außerdem, dass entsprechend den in Sachsen gültigen Vorgaben hinsichtlich des Infektionsschutzes lediglich an Personen mit Hauptwohnsitz in dem Freistaat Tickets abgegeben werden können.

Für Julia Retzlaff, Geschäftsleiterin Sport und Managerin Events der Volleyball Bundesliga, ist die Zulassung von Zuschauern in zweierlei Hinsicht ein Erfolg. „Zum einen freuen wir uns natürlich, dass wir das Volleyball-Highlight vor dem Saisonstart vor einer stimmungsvollen Kulisse spielen können. Zum anderen zeigt die Genehmigung, dass unser Hygienekonzept überzeugt – das macht auch anderen Standorten Hoffnung, die Saison im Oktober vor Zuschauern beginnen zu können.“

Andererseits leidet die frühere Außenangreiferin des SSC auch ein bisschen mit den Fans ihres früheren Vereins mit, die nun definitiv Zaungäste der Partie bleiben müssen: „Es ist natürlich bedauerlich, dass bei einem nationalen Ereignis wie dem comdirect Supercup nicht beide Fangruppen ihre Mannschaft wie gewohnt anfeuern können. Wir bitten dennoch um Verständnis, dass diese Einschränkungen der aktuellen Vorgaben des Infektionsschutzes folgen.“

Dieses Verständnis, wenn es auch – nicht zuletzt wegen der ausgesprochen niedrigen Infektionszahlen in unserem Bundesland – schwerfällt, hat der SSC.

„Natürlich ist es schade, dass unsere Fans die Mannschaft nicht vor Ort unterstützen können. Wir müssen aber, gerade beim ersten offiziellen Spiel der Saison, Verständnis für die aktuellen Einschränkungen aufbringen,“ sagt SSC-Geschäftsführer Christian Hüneburg. „Wir hoffen, dass unsere Fans vor dem Fernseher die Daumen drücken und die Partie auf Sport1 verfolgen.“

Doch nicht nur das: Sofort nach Bekanntwerden der Nachricht hat sich das Schweriner Kino Mega Movies, seit vielen Jahren ein enger Partner der SSC-Volleyballerinnen, bereiterklärt, das Supercup-Finale live im großen Kinosaal zu übertragen – unter Einhaltung der notwendigen Hygieneregeln, versteht sich. Tickets dafür sind zum Preis von 5 Euro ab heute im Mega Movies erhältlich.