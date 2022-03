Landkreis Rostock : Mit Gewicht beschwerter toter Hund aus See geborgen

Nach dem Fund eines toten Hundes in einem See bei Glasewitz (Landkreis Rostock) ermittelt die Polizei wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Feuerwehrleute hätten das mit Metallgewichten beschwerte Tier am Sonntag aus dem Libower See geborgen, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Güstrow. Man gehe inzwischen auch ersten Hinweisen zu einem möglichen Halter des Tieres nach.

Unklar sei aber noch, wie alt der junge Rottweiler war - und wann und ob er im See ertränkt oder tot ins Wasser geworfen wurde. Ein Passant habe die Feuerwehr alarmiert, nachdem er am Sonntag das tote Tier im Wasser des Sees gesehen hatte. Zuvor hatte die „Schweriner Volkszeitung“ online über den Fall berichtet....

