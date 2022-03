Polizeieinsatz : Mutmaßlicher Autodieb verunglückt bei Verfolgung: gefasst

Die Bundespolizei hat einen mutmaßlichen Autodieb knapp 50 Kilometer grenzübergreifend von Vorpommern bis nach Polen hinein verfolgt und gefasst. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Dienstag sagte, war der 30 Jahre alte Fahrer mit einem erst kurz zuvor in Berlin gestohlenen Geländewagen unterwegs. Die Besitzerin des Autos im Wert von etwa 60.000 Euro hatte den Diebstahl noch gar nicht bemerkt, wie der Sprecher sagte.

Der Wagen war den Beamten am frühen Morgen auf der Autobahn 11 Berlin-Stettin (Szczecin) nahe Schmölln bei Penkun (Vorpommern-Greifswald) aufgefallen. Als der Mann kontrolliert werden sollte, habe er Gas gegeben und mehrfach auf filmreife Art durch Spurwechsel die Polizei am Überholen gehindert. Nach etwa 25 Kilometern in Polen verunglückte der 30-Jähr...

