Kinderleiche an der A24 : Mutter des toten Babys aus Wittenburg verhaftet

Im Fall der Babyleiche von Wittenburg, die am 1. März nahe des Sportplatzes am Schäferbruch gefunden wurde, ist jetzt die Mutter des toten Säuglings ermittelt und in Untersuchungshaft genommen worden.

Das Amtsgericht Schwerin hatte gestern auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin gegen eine 40 Jahre alte Frau aus Wittenburg Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags erlassen. Die Beschuldigte ist nach dem Ergebnis der bisherigen Ermittlungen dringend verdächtig, im Januar 2015 ihr neugeborenes Kind unmittelbar nach der Geburt getötet zu haben, heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft.

Die weibliche Babyleiche hatten seinerzeit Spaziergänger in einem in Wittenburg relativ gut frequentierten Waldstück gefunden. Die rechtsmedizinische Untersuchung des zu diesem Zeitpunkt gefrorenen Leichnams hatte ergeben, dass das Mädchen zum Zeitpunkt seiner Geburt noch gelebt hatte.

von zvs

erstellt am 02.Jul.2017 | 12:14 Uhr