Agrar : Nach Brand mit 50.000 Tieren: Aus für Riesenställe verlangt

Am 30. März 2021 brannte eine riesige Schweinezuchtanlage in Vorpommern nieder. Rund 50.000 Tiere wurden getötet. Ein Jahr danach ist noch unklar, woran das lag. Trotzdem werden Konsequenzen für die Tierhaltung angekündigt - und Debatten bei der Konferenz der Agrarminister der Länder am Donnerstag.

Ein Jahr nach dem Großbrand in der Schweinezuchtanlage Alt Tellin (Vorpommern-Greifswald) haben mehrere Parteien und Verbände erneut ein bundesweites Verbot solcher Anlagen gefordert. Zudem sollen die Umstände des Vorfalls mit rund 50.000 getöteten Tieren auch bei der Konferenz der Länderagrarminister an diesem Donnerstag in Magdeburg sowie in Kürze im...

