Bildung : Nach Einbruch Prüfungsaufgaben fürs Mathe-Abi ausgewechselt

Ein Einbruch in ein Gymnasium in Niedersachsen hat auch für Schüler in MV folgen.

von Iris Leithold und Ralf Krüger

02. Mai 2018, 15:24 Uhr

Nach einem Einbruch in ein Gymnasium im niedersächsischen Goslar hat das Bildungsministerium in Schwerin am Mittwoch kurzfristig mehrere Prüfungsaufgaben für das schriftliche Mathematik-Abitur ausgetauscht. An mindestens einer Schule begann dadurch die Prüfungsklausur verspätet, wie ein Ministeriumssprecher in Schwerin sagte. Betroffen waren demnach Abiturienten an der Beruflichen Schule Wirtschaft und Verwaltung in Neubrandenburg. Sie konnten die am Anfang verlorene Zeit hinten anhängen. Der NDR berichtete von Verzögerungen an einem Gymnasium in Schwerin und einem in Vorpommern. In Mecklenburg-Vorpommern stellen sich in diesem Jahr 5300 Abiturienten den Prüfungen.

Der Einbruch in das Gymnasium in Goslar war am Montagmittag entdeckt worden. Da sich die Länder aus einem gemeinsamen Pool von Prüfungsaufgaben bedienen, waren auch andere Bundesländer - darunter Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Baden-Württemberg - betroffen.

Nach ersten Erkenntnissen waren die Aufgaben nicht das primäre Ziel der Safe-Knacker gewesen. Da aber nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die am Freitag übermittelten Prüfungsaufgaben kopiert wurden, wurde ein Notfallplan aktiviert.