Brände MV : Nach Großfeuern in Westmecklenburg ermitteln Polizei und Gutachter

Nach Bränden mit hohen Schäden am Wochenende in Wismar und Wittenburg werden die Brandursachen ermittelt

von Winfried Wagner

30. April 2018, 08:46 Uhr

Nach Bränden mit hohen Schäden am Wochenende in Wismar und Wittenburg (Kreis Ludwigslust-Parchim) suchen Polizei und Gutachter nach den Brandursachen. Bisher stehe aber noch nicht fest, wann die Schadensorte unter die Lupe genommen werden können, erklärte eine Polizeisprecherin am Montag in Rostock.

In Wismar waren seit Freitag zwei denkmalgeschützte Häuser in der historischen Altstadt ausgebrannt. Die Altstadt gehört zum Weltkulturerbe der Unesco. In Wittenburg war am Sonntag ein Feuer in der Produktionshalle eines Nahrungsmittelherstellers ausgebrochen, wobei zeitweise Explosionsgefahr bestand. So mussten Nachbarbetriebe evakuiert und auch die Autobahn 24 Berlin-Hamburg zeitweise gesperrt werden.

Verletzt wurde in beiden Fällen niemand, allerdings mussten in Wismar zwei Bewohner aus einem Haus gerettet werden. Dort ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung, wie die Polizeisprecherin erklärte. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Brand am Freitagabend im Erdgeschoss des Hauses, in dem sich ein Imbiss befindet, ausgebrochen sein. Das Feuer brannte bis Sonntag und beschädigte die Häuser so stark, dass sie erst abgestützt werden müssen, damit sie betreten werden können.

In Wittenburg rechnet die Polizei bisher mit einer technischen Ursache für das Feuer, das einen Schaden von rund 60 000 Euro verursachte. In dem Betrieb sei zu der Zeit gearbeitet worden.

In Wismar hatte die Feuerwehr die Dächer der Häuser öffnen und die Brandorte mit Schaum fluten müssen, um die Feuer zu stoppen. Hier wird der Schaden auf eine hohe sechsstellige Summe geschätzt.