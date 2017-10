Kein Strom, Zugausfälle : Nach „Xavier“ weiter Probleme in MV

vergrößern 1 von 5 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 5









von Iris Leithold

erstellt am 06.Okt.2017 | 09:02 Uhr

Der Sturm ist aus Mecklenburg-Vorpommern abgezogen, doch die Folgen sind am Tag danach noch deutlich zu spüren. Der Bahnverkehr lag am Morgen in Teilen noch lahm. So kann zwischen Schwerin und Hamburg kein Zug fahren. Auch die Schnellstrecke Berlin-Hamburg ist noch blockiert, wie ein Bahnsprecher in Berlin sagte. Dort seien 15 Bäume ins Gleisbett gestürzt, die zum Teil auch Oberleitungen mitrissen. Zwischen Ludwigslust und Schwerin ist die Strecke ebenfalls noch nicht befahrbar.

Nach Auskunft der Bahn ging auch von Neustrelitz in Richtung Berlin am Freitagmorgen noch nichts wieder. Züge fahren aber zwischen Rostock und Schwerin, Rostock und Neustrelitz sowie Rostock und Stralsund, wie es hieß. Auch die Rostocker S-Bahn sei wieder in Betrieb. Die Bahn hatte wegen Sturmtief „Xavier“ den Bahnverkehr im gesamten Norden am Donnerstag eingestellt. Ein Bahnsprecher in Berlin sagte, die Aufräum- und Reparaturarbeiten würden voraussichtlich den ganzen Freitag über andauern.

In Westmecklenburg waren am Freitagmorgen rund 10 000 Kunden ohne Strom. Betroffen war nach Angaben des Versorgers Wemag vor allem das Umland von Hagenow und der Raum Brahlstorf-Vellahn-Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sowie die brandenburgische Prignitz südlich der Bundesländer-Grenze. Das Unternehmen sei mit allen verfügbaren Kräften im Einsatz, um die Störungen so schnell wie möglich zu beseitigen und die Versorgung wieder herzustellen, sagte eine Sprecherin. Am Donnerstag waren zeitweise 35 000 Kunden in der Region ohne Strom gewesen.

Der Sturm hat in Mecklenburg-Vorpommern mindestens ein Todesopfer gefordert. Auf der B 191 bei Karstädt (Landkreis Ludwigslust-Parchim) war ein Baum auf einen Lastwagen gestürzt und hatte den Fahrer erschlagen. Zwischen Klein Vielen und Liepe im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte starb ein Mann, nach NDR-Informationen an einem Herzinfarkt, als ein Baum vor seinem Auto auf die Straße stürzte. Eine Polizeisprecherin bestätigte den Todesfall, konnte aber nicht sagen, ob ein Zusammenhang mit Sturm „Xavier“ besteht.

Bundesweit hat Xavier am Donnerstag mindestens sieben Menschen in Deutschland das Leben gekostet. Am späten Abend entspannte sich zumindest die Wetterlage.