Backhaus nimmt Stellung : Naturschützer beklagen Artenschwund in MV

Naturschützer sehen die Artenvielfalt in MV in Gefahr und machen die industrielle Landwirtschaft maßgeblich dafür verantwortlich. Dabei hat das Land eine Biodiversitätsstrategie beschlossen. Der Agrar- und Umweltminister will eine Zwischenbilanz ziehen.

von Iris Leithold/dpa

18. März 2019, 10:35 Uhr

Umweltschützer haben ein düsteres Bild der Artenvielfalt in Mecklenburg-Vorpommern gezeichnet. Aufgrund der intensiven Landwirtschaft sei der Umfang der Tier- und Pflanzenarten in der Agrarlandschaft seit 1960 um 60 Prozent zurückgegangen, sagte die Landesgeschäftsführerin des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Corinna Cwielag. Sämtliche Ackerwildkräuter stünden in MV auf der Roten Liste der bedrohten Arten. Auch die Zahl der Feldvögel gehe stark zurück. Sie fänden kein Futter mehr.

Am Montag will sich Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) zur Situation der Artenvielfalt in Mecklenburg-Vorpommern äußern. Er kündigte eine Zwischenbilanz der Biodiversitätsstrategie des Landes an. Außerdem soll die Lage in den Großschutzgebieten dargestellt werden.

Wildkräuter besonders bedroht

Die Wildkräuter der Äcker sind laut der vom Land veröffentlichten Roten Liste der bedrohten Pflanzen in Mecklenburg-Vorpommern am stärksten gefährdet. Sie stammt aus dem Jahr 2005. Danach sind eine ganze Reihe Arten bereits ausgestorben oder verschollen, darunter mehrere Habichtskräuter, der Wald-Storchschnabel und die Gewöhnliche Spitzklette. Sogar früher so häufige Arten wie die Acker-Hundskamille sind inzwischen selten geworden. Sie wurde in die Vorwarnliste aufgenommen.

Von den im Nordosten einst heimischen Brutvogel-Arten gelten der Roten Liste zufolge 17 als ausgestorben. Der Seggenrohrsänger wurde danach 1997 zum letzten Mal gesichtet. Das letzte Vorkommen der Doppelschnepfe war schon 1926 mit der Trockenlegung der Lewitzwiesen südlich von Schwerin aufgegeben worden.