Digitalisierungs-Konferenz : „Netzfeld“ – Die Zukunft des Landlebens mitgestalten

26. Februar 2019, 15:33 Uhr

Die Digitalisierung krempelt auch ländliche Regionen um. Netzfeld, die neue Konferenz des medienhaus:nord, zu dem auch die „Schweriner Volkszeitung“ gehört, bietet die Gelegenheit, sich über Chancen auszutauschen. Philipp Dudek, der die Veranstaltung mitorganisiert, beantwortet im Interview die wichtigsten Fragen.

Herr Dudek, was ist die Netzfeld-Konferenz?

Philipp Dudek (Projektleiter Netzfeld im HHLab): Netzfeld ist die Konferenz zur digitalen Zukunft des Landlebens. Wir wollen dabei nicht über schleppenden Breitbandausbau und fehlende Bagger diskutieren, sondern darüber, wie sich die Zukunft aktiv gestalten lässt und welche Chancen sich daraus für den ländlichen Raum ergeben. Wir wollen den digitalen Diskurs aufs Land tragen und mitgestalten. Es geht uns um die Frage: Was wollen wir gemeinsam anpacken, wenn das Glasfaserkabel verlegt ist?

Die Netzfeld-Konferenz findet am 26. März 2019 in Golchen statt. Von 13 bis 18 Uhr wird es auf dem Golchener Hof um das Thema „Fit für die Zukunft –Digitale Chancen für die regionale Wirtschaft" gehen. Das Programm und alle Teilnahme-Infos sind unter www.netzfeld.info zu finden. Hier geht es zu den Tickets: www.xing-events.com

Warum wird die Konferenz auf die Beine gestellt?

Es gibt auf dem Land sehr viele Menschen mit guten Ideen zur Zukunft des Landlebens und mit tollen (digitalen) Projekten. Sie finden für sehr lokale Probleme, sehr lokale Lösungen und verständigen sich mit den Menschen vor Ort darüber, wie diese Lösungen umgesetzt werden sollen. Der gesellschaftliche und strukturelle Wandel, der mit der Digitalisierung einhergeht, ist hier im vollen Gange. Das Problem ist nur: Die Menschen im nächsten Dorf, im nächsten Landkreis, im nächsten Bundesland, die wissen überhaupt nichts von den tollen Lösungen – obwohl sie das gleiche Problem haben. Wir wollen diese Menschen zusammenbringen.

Unsplash

Woher stammt die Idee?

Die Idee zu einer Zukunftskonferenz für das Land ist in unserer Forschungs- und Entwicklungsredaktion entstanden, dem HHLab (www.hhlab.de). Nachdem die Kolleginnen und Kollegen zahlreiche Veranstaltungen zum Thema Digitalisierung und gesellschaftlicher Wandel in Hamburg, Berlin und München besucht haben, ist ihnen aufgefallen, dass es bei diesen Konferenzen und den präsentierten Ideen, Projekten und Diskussionen fast immer um urbane Räume, um Großstadt-Themen ging. In Deutschland lebt allerdings jeder Zweite im so genannten ländlichen Raum. In unserem Verbreitungsgebiet liegt der Anteil deutlich höher. Wir sind ein Regionalzeitungsverlag. Also sollten wir den Diskurs über den digitalen Wandel und den damit einhergehenden strukturellen und gesellschaftlichen Wandel auch regional fördern und aktiv daran teilnehmen. Am besten eben mit einer eigenen Konferenz zur Zukunft des digitalen Landlebens.

Zeitplan von NETZfeld – Die Konferenz zur digitalen Zukunft des Landlebens 13:00 Uhr

Grußwort Stefan Sternberg, Landrat Landkreis Ludwigslust-Parchim 13:15 Uhr

Impulsvortrag „Regionale Wirtschaft und Digitalisierung“, Jörg Klingohr Best-Practice-Beispiele

13:45 Uhr

So geht digitale Prozess- und Workflowoptimierung im Handwerk

Steffen Huber, Dachdeckerei Huber aus Neustadt-Glewe 14:05 Uhr

Digitale Angebote für den Kulturtourismus im ländlichen Raum

Thomas Kalweit, audiofish.de 14:25 Uhr

Wirklich regional: Wie eine Plattform den Handel regionaler Produkte stärkt

Dörte Wollenberg, Meck-Schweizer 14:45 Uhr

So hilft die Entwicklung einer regionalen digitalen Tourismusplattform allen Anbietern vor Ort - Dirk Klein, Haffhus 15:05 Uhr

Made in MV – das sind die spannendsten Digital- und NewWork-MacherInnen aus Mecklenburg-Vorpommern und das können wir von ihnen lernen

Kevin Friedersdorf, Mandarin Medien 15:30 Uhr

Essen und Austausch mit den Speakern 16:30 Uhr

Kamingespräch Mareike Donath, Leiterin der Stabstelle Digitalisierung Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung. 17:00 Uhr

Gelegenheit zum Networking 18:00 Uhr

Ende der Veranstaltung