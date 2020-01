Neubrandenburg: Diebstahl eines Pkw - Täter gefasst

Avatar_prignitzer von svz.de

31. Januar 2020, 06:26 Uhr

In der Nacht auf Donnerstag kam es in der Alfred-Haude-Straße in Neubrandenburg zum Diebstahl eines Pkw Renault Megane im Wert von 24.000 Euro. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte der Geschädigte seinen Pkw am Mittwoch gegen 18 Uhr auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in der Alfred-Haude-Straße in Neubrandenburg abgestellt. Die Ehefrau des Geschädigten bemerkte Donnerstagfrüh gegen 4.50 Uhr, dass der Renault in der Farbe Grau (Bj. 2018) entwendet wurde. Sie verständigte umgehend die Polizei. Die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg haben vor Ort eine Anzeige aufgrund des Fahrzeugdiebstahls aufgenommen und Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

Noch während der Anzeigenaufnahme erhielten die Beamten Kenntnis darüber, dass Beamte des Polizeireviers Prenzlau gegen 4.40 Uhr nahe der Ortslage Schmölln einen 38-jährigen polnischen Fahrer eines Renault zur Verkehrskontrolle angehalten und überprüft haben. Der Fahrer war den Beamten zuvor aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit aufgefallen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren war und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Des Weiteren wurde festgestellt, dass es sich bei dem Pkw um den in Neubrandenburg entwendeten Renault handelte. Der polnische Fahrer wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeirevier in Prenzlau zugeführt. Der Pkw wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Beamten der zuständigen Kriminalpolizei in Brandenburg übernommen und dauern gegenwärtig an.