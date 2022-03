Mecklenburg-vorpommern : Neue Prioritäten: Bundeswehr fährt Corona-Hilfe in MV zurück

Russlands Einmarsch in die Ukraine fordert auch die Bundeswehr, denn die Nato verstärkt ihre Truppen an der Ostflanke. Die Corona-Hilfseinsätze in den Kommunen sollen deshalb zurückgefahren werden.

Trotz der anhaltend angespannten Corona-Lage in Mecklenburg-Vorpommern will die Bundeswehr ihre Unterstützung in den Kommunen mit Blick auf den russischen Einmarsch in die Ukraine zurückfahren. Die meisten Amtshilfe-Vereinbarungen liefen Mitte März aus, sagte ein Sprecher des Landeskommandos der Bundeswehr der Deutschen Presse-Agentur. Sie sollen nicht...

