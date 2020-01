Neustrelitz: Mehrere Verstöße bei Fernlinienbus

Avatar_prignitzer von svz.de

28. Januar 2020, 12:07 Uhr

Am 27.1.2020 gegen 10 Uhr haben die Beamten der besonderen Verkehrsüberwachung des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Altentreptow am Neustrelitzer Bahnhof einen Fernlinienbus kontrolliert.

Die bei der Kontrolle vorgelegten Personal- und Fahrzeugdokumente des 56-jährigen polnischen Fahrers waren anstandslos. Allerdings stellten die Beamten bei der Auslesung des Fahrtenschreibers fest, dass der Bus in der vorherigen Woche an zwei Tagen ohne Fahrerkarte gefahren wurde. Das ist ein Verstoß gegen das Fahrpersonalgesetz, da jeder Fahrer vor Fahrtbeginn seine Fahrerkarte in den Fahrtenschreiber einlegen muss, um seine Lenk- und Ruhezeiten zu dokumentieren. Aus diesem Grund haben die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den bisher unbekannten Fahrer und den Halter des besagten Busses eingeleitet.

Zuständig für die weitere Bearbeitung ist das Amt für Arbeitsschutz - Gewerbeaufsicht. Der Bußgeldkatalog legt für derartige Verstöße bis zu 250 Euro je 24 Stunden für den Fahrer (also hier 500 Euro Buße) und bis zu 1000 Euro je 24 Stunden für den Halter (hier 2000 Euro Buße) fest.

Bei der weiteren Überprüfung des technischen Zustandes des Busses wurde zudem festgestellt, dass die Frontscheibe gerissen war. Hierzu wurde ein sogenanntes Kontrollberichtsverfahren eingeleitet. Der Fahrer durfte seine Fahrt nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen fortsetzen.