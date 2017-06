Energiewirtschaft : Ominöse Pläne für Atommüll-Lager in MV

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa (Illustration) 1 von 1

Im Internet aufgetauchte Pläne für ein vermeintliches Atommüll-Endlager im Landkreis Vorpommern-Greifswald sorgen derzeit für Verunsicherung und Verwirrung in der Region. Auf den Bauplänen und Skizzen wird detailliert dargestellt wie in der Gemeinde Moeckow 2000 Castoren mit radioaktivem Müll in einem Salzstock eingelagert werden können. Auf den Papieren taucht neben dem Bundestags-Logo auch der Marketing-Slogan „MV tut gut“ auf. Der offizielle Anstrich täuscht. Die Landesregierung hat dafür keinen Auftrag vergeben.

Konzipiert wurde das als Tiefst-Tunnel-Endlager titulierte Vorhaben von dem in der Schweiz ansässigen Schweriner Diplom-Ingenieur Volker Goebel. Allerdings auf Eigeninitiative. Er habe insgesamt vier Endlager ohne Auftrag binnen 12 Jahren geplant und gezeichnet, erklärt er gegenüber unserer Zeitung. MV sei aufgrund seiner tiefen, ungenutzten Steinsalz-Geologien der wahrscheinlichste Standort für ein Endlager.

Der Landesregierung sind die Pläne bekannt. Und man ist nicht glücklich darüber. Das Land habe überhaupt nicht vor, sich für ein Atommüll-Endlager zu bewerben, erklärte Regierungssprecher Andreas Timm. Die Linke im Landtag wirft der Regierung dagegen vor, gegen die Pläne des Ingenieurs nicht beherzt genug vorgegangen zu sein und will das Thema im Energieausschuss auf die Tagesordnung setzen lassen.

von Udo Roll

erstellt am 27.Jun.2017 | 06:00 Uhr