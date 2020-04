Mecklenburg-Vorpommern : Osterausflüge auf Inseln und in Feriengebiete verboten

Avatar_prignitzer von Iris Leithold

02. April 2020, 14:18 Uhr

Die Landesregierung hat Osterausflüge über die nähere Umgebung hinaus in Mecklenburg-Vorpommern verboten.

Tagesausflüge insbesondere zu den Inseln Rügen, Usedom und Hiddensee, an die Ostseeküste sowie an die Mecklenburgische Seenplatte müssten von Karfeitag bis Ostermontag unterbleiben, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstag in Schwerin nach einer Kabinettssitzung.