“Power-for-Kids“– Betreuer aus Schwerin : Peter B. erneut angeklagt

Der ehemalige Jugendclub-Betreuer ist bereits wegen Missbrauch verurteilt. Nun hat ein Prozess wegen neuer Vorwürfe gestartet.

von Andreas Frost

23. August 2018, 20:45 Uhr

Die Kapuze der verschlissenen Jacke hatte Peter B. tief ins Gesicht gezogen, als er gestern in den Saal 8 des Schweriner Landgerichts geführt wurde. Bis die Kameramänner der TV-Sender den Saal verließen, hielt der einstige Gründer eines beliebten Schweriner Jugendclubs den Kopf tief gesenkt. Als Richter Armin Lessel den Prozess offiziell eröffnete, zog der Angeklagte jedoch seine Jacke aus und suchte selbstbewusst die spärlich besetzten Publikumsreihen nach ihm bekannten Gesichtern ab. Zweifellos wird er einige Eltern der von ihm mutmaßlich missbrauchten Kinder erkannt haben.

Als dieser Prozess vor sieben Monaten zum ersten Mal beginnen sollte, war ein anderer Peter B. zu erleben. Es schien, als wolle er sich voller Scham über die ihm zur Last gelegten Taten vollkommen in seiner Jacke verkriechen. Wie ein Häufchen Elend wurde er im Rollstuhl in den Saal geschoben. Er hatte sich in den Tagen zuvor im Gefängnis die Pulsadern aufgeschnitten. Der Prozess musste verschoben werden. Auch während seines ersten Prozesses vor gut zwei Jahren hatte Peter B. meist seinen Kopf auf die Tischplatte vor sich gelegt, um seinen Opfern nicht ins Gesicht schauen zu müssen.

Jungen waren zwischen neun und 13 Jahre alt

Peter B. war bis zu seiner Verhaftung Mitte 2015 die führende Figur des einst selbst von Lokalpolitikern gepriesenen, aber inzwischen aufgelösten Jugendclubs „Power for Kids“ in Schwerin. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, das Vertrauen missbraucht zu haben, das ihm die Kinder entgegenbrachten. An fünf Jungen soll er sich zwischen 2010 und 2015 in 31 Fällen sexuell vergangen haben. Die Jungen waren zwischen neun und 13 Jahren alt. Um die Opfer zu schützen, wurde gestern die Öffentlichkeit vom Prozess ausgeschlossen, als die Details der Anklage verlesen wurden.

Im Januar 2016 wurde Peter B. bereits zu sechs Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt, weil er mehrere Jungen vielfach missbraucht hatte. Weil während dieses ersten Prozesses neue Vorwürfe laut wurden und sich weitere Kinder meldeten, wurde der zweite Prozess notwendig. Anders als während des ersten Prozesses wird Peter B. dieses Mal allerdings wohl nicht alle angeklagten Taten pauschal einräumen. Seine Verteidiger kündigten an, dass er sich zu jedem der 31 Anklagepunkte äußern werde.

Am Ende des Prozesses könnte ein Urteil zu insgesamt acht oder neun Jahren Gefängnis für alle Taten aus beiden Prozessen stehen. Allerdings könnte das Gericht ihn zusätzlich und vorerst unbefristet in einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt unterbringen. Sollten die Richter den Eindruck gewinnen, Peter B. werde auch nach der Haft gefährlich sein, könnten sie auch Sicherheitsverwahrung für ihn anordnen. Der Prozess wird am Montag fortgesetzt.