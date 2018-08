Klärungsbedarf : Phosphor den Kampf angesagt

Weniger Phosphor: Zwei Klärwerke sollen mit neuer Technologie versehen werden.

von Tore Degenkolbe

14. August 2018, 20:45 Uhr

So mancher Teich ist von Algen förmlich zugewachsen, Schuld daran ist häufig ein zu hoher Phosphorgehalt – nicht selten gespeist aus Klärwerken. Um diese Erträge weiter zu senken, unterzeichnete gestern Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) eine „Erklärung zur Verringerung der Phosphoreinträge“ in Bülow.

Das Zentralklärwerk Bülow des Zweckverbandes Radegast wurde Schauplatz der Unterschrift. Der Minister betont: „Wasser ist unsere wichtigste Ressource.“ Mit der bundesweit einzigartigen Erklärung werde ein weiterer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit getan. „Wir müssen dafür sorgen, dass unser hervorragendes Trinkwasser auch für nachfolgende Generationen bewahrt wird.“

Till Backhaus: Phosphoreinträge in Kläranlage vermindern

Zudem übergab Till Backhaus Förderbescheide an den Zweckverband. Sie sollen in zwei Klärwerken des Verbandes zur Errichtung von Fällmittelstationen dienen, die Phosphoreinträge vermindern. Direkt geht es um die Kläranlage Kneese und die Anlage in Mühlen Eichsen. „Es handelt sich hierbei um zwei kleinere Anlagen“, sagt Claudia Westphal, Geschäftsführerin Zweckverband Radegast. Das sei neueste Technik, bestätigt Claudia Westphal. „In Kneese hat das mit der Biosphäre zu tun.“ Dort solle die einzigartige Natur des Reservats mit den Filterungen besser geschützt werden.

Dafür notwendige Fällmittelstationen vermindern den Ausstoß von Phosphor um 40 Prozent. Gesamtkosten für die Ausrüstung der Anlage: 60 000 Euro, dafür gibt es 42000 Euro Fördermittel.

Naturschutzbund glaubt, Phosphor ist in MV "zentraler Problemstoff"

„Ein wichtiger Schritt“, sagt Stefan Schwill, Landesvorsitzender des Naturschutzbund in MV. „Phosphor ist in den Oberflächengewässern in MV der zentrale Problemstoff.“ Dabei müsse unterschieden werden zwischen punktuellen Einträgen – wie durch ein Klärwerk – und den so genannten diffusen Einträgen, die durch in der Landwirtschaft genutzte Gülle entstehen. „Phosphor führt in den Gewässern zu einem sehr hohen Nährstoffgehalt, was die Pflanzen und Algen extrem wachsen lässt. Sterben sie ab, verbrauchen sie wiederum so viel Sauerstoff, dass es zu einer Armut kommt und zum Beispiel Fische dabei verenden“, erklärt der Naturschützer.

Eine weitere Folge: „Wenige Pflanzenarten wachsen sehr schnell und stark an, verdrängen andere und verhindern so eine Vielfalt von Leben.“ Dafür sei sauerstoffarmes Wasser notwendig. Darum begrüßt der Nabu die Phosphoreintragsenker.