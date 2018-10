Malchower Sexualstraftäter : Polizei ermittelt auch gegen Mutter aus Dresden

Neue Entwicklungen im Fall des Daniel P.: Er soll in einigen Fällen nicht alleine gehandelt haben.

von ebbu

31. Oktober 2018, 15:28 Uhr

Ein schier unglaublicher Fall, der Montag bekannt wurde: Ein 33-jähriger wurde am Freitag verhaftet, nachdem er mit einem bundesweiten Strafbefehl wegen dem Verdacht des sexuellen Missbrauchs gesucht wurde. Der Malchower soll sich demnach in mindestens sieben Fällen an zwei Mädchen im Alter von vier und einem Jahr vergangen haben. Jetzt wird auch gegen die Mutter der beiden Mädchen ermittelt. Sie soll aktiv mitgewirkt haben.

Ganz gezielt soll Daniel P. auf Datingportalen nach jungen Müttern gesucht haben. So habe er bereits vor dem zuletzt bekanntgewordenen Fall Kontakt zu einer jungen Frau mit Kind Kontakt aufgenommen.

Auch seine eigene Tochter gehörte zu seinen Opfern. Für diesen Missbrauch wurde er im September zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt. Er legte Berufung gegen das Urteil ein, somit ist es noch nicht rechtskräftig und er befand sich weiterhin auf freiem Fuß.

Die Mutter seiner Tochter Jette T.* wusste nicht mit wem sie zusammen war, bis zu dem Tag als sich ihre Tochter ihr öffnete.

(* Name geändert)