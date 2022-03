Schwerin : Polizeigewerkschaft klagt über Dauerüberlastung im Nordosten

Aufgrund der hohen Zahl an gesammelten Überstunden bei der Landespolizei in Mecklenburg-Vorpommern klagt die Polizeigewerkschaft GdP über Dauerüberlastung. „Waren es 2016 noch 89 Polizisten, die im Land fehlten, sind es jetzt sogar 318 Kolleginnen und Kollegen, die fehlen“, sagte der GdP-Landesvorsitzende Christian Schumacher am Donnerstag in Schwerin. Krankheiten und Frühpensionierungen sorgten zudem für zusätzlichen Druck auf die Beamtinnen und Beamten.

Wie die Gewerkschaft auf Basis von Zahlen des Innenministeriums angibt, hatten zu Jahresanfang 1173 Polizistinnen und Polizisten zwischen 40 und 80 Stunden an Zeitguthaben, bei 129 lag dieser Wert demnach sogar zwischen 80 und 120 Stunden. Aus Sicht des Gewerkschafters muss sich daran etwas ändern. „Meine Kolleginnen und Kollegen erwarten zu Recht eine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.