Diskussion nach Larischs Demo-Besuch : Polizeigewerkschaft vs. Abgeordnete

GDP-Landeschef nimmt Kollegen nach Kritik in Schutz – war aber gar nicht beim Vorfall dabei.

von Udo Roll

23. August 2018, 20:45 Uhr

Der Landesvorsitzende der Polizeigewerkschaft GDP in Mecklenburg-Vorpommern hat das umstrittene Vorgehen von Beamten gegen die Landtagsabgeordnete Karen Larisch (Linke) bei einer Demonstration verteidigt und der Politikerin Stimmungsmache gegen die Polizei vorgeworfen. „Wer klar erkennbares rechtsstaatliches Handeln der Polizei an den Pranger stellen will, muss sich die Frage gestatten lassen, zu welchem Zweck er es tut“, teilte GDP-Landeschef Christian Schumacher in einer Erklärung mit.

Die Linkenpolitikerin wies die Aussagen des Polizeigewerkschafters zurück. „Ich habe die Beamten nicht provoziert, sondern wollte lediglich meine Rechte als Abgeordnete wahrnehmen“, erklärte Larisch. Der GDP-Landeschef sei außerdem gar nicht bei dem Vorfall dabei gewesen.

Larisch wollte zu Medienvertretern

Die Linkenpolitikerin aus MV wirft der Polizei vor, bei einer Kundgebung von AfD-Anhängern und -Gegnern Anfang Mai ihre Abgeordnetenrechte verletzt und sie massiv behindert zu haben. Larisch wollte eigenen Angaben zufolge eines der Absperrgitter passieren, mit denen die Demonstrationsbereiche getrennt worden waren. Wie sie weiter schilderte, hielten sich im AfD-Bereich Medienvertreter auf, mit denen sie sich treffen wollte. Die Kundgebung habe einige hundert Meter entfernt stattgefunden. Im Gegensatz zu anderen Mitgliedern des Parlamentes wurde ihr der Zutritt trotz Vorlage des Abgeordnetenausweises jedoch verweigert.

Die Beamten sollen ihr den Zugang mit der Begründung verweigert haben, es sei zu ihrem eigenen Schutz und es habe eine Ansage gegeben, sie nicht durchzulassen. Zudem habe ein Beamter auf ihr T-Shirt mit zwei Kaffeebohnen und dem Slogan „Barista, Barista, Antifascista“ verwiesen. Es handelt sich dabei um eine Verballhornung des Logos und des Schlachtrufes der als linksextrem eingestuften Antifa.

Beschwerde beim Innenministerium

Die Linkenabgeordnete hat eine Beschwerde beim Innenministerium eingereicht. Sie will wissen, wer konkret das Passier-Verbot gegen sie erlassen hat. Das Polizeipräsidium in Rostock hat eine Aufklärung des Vorfalls angekündigt. Die beteiligten Beamten sollen nach Angaben eines Sprechers in den kommenden Tagen befragt werden. Ob die Polizei nach Aussage ihres Gewerkschafters tatsächlich „klar erkennbar rechtsstaatlich“ gehandelt hat, muss also erst noch geklärt werden.

Hintergund: Wo kommen die Barista-Shirts her? Das T-Shirt mit einer roten und schwarzen Kaffeebohne ist eine Parodie auf das bekannte Logo der Antifaschistischen Aktion (Antifa), das aus zwei Flaggen in den gleichen Farben besteht. Der Slogan „Barista, Barista! Antifascista!“ wurde von einem Polizisten in einem Prozess in Mecklenburg- Vorpommern geschaffen bei dem es um eine Auseinandersetzung zwischen Neonazis und Linken ging. Der Polizist beschrieb einen Schlachtruf der Linken mit den Worten: „Ich kann kein Spanisch, „Barista, Barista, Antifascista” oder so”. Gerufen wurde aber „Alerta, alerta, antifascista“ gerufen. Der Ruf geht auf den Kampf italienischer Antifaschisten gegen den Diktator Mussolini in den 1920er Jahren zurück. Das Missverständnis sorgte im Prozess für Heiterkeit und zur Idee mit den T-Shirts. Neben dem Kaffeebohnen-Aufdruck gibt es auch eine Variante mit zwei Espressokännchen.