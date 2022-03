Mecklenburgische Seenplatte : Polizist soll Frau angezündet haben: Prozess am 15. März

Vor dem Landgericht Neubrandenburg muss sich ab 15. März ein Polizist aus der Region Rostock wegen versuchten Mordes verantworten. In dem Verfahren sind Verhandlungstermine bis Anfang Mai geplant, wie ein Sprecher des Landgerichtes am Dienstag sagte. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 56-jährigen Mann vor, im Streit zwei Frauen misshandelt und eine von ihnen in Brand gesetzt zu haben. Der Vorfall hatte sich am 11. Oktober 2021 in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Oststadt von Neubrandenburg ereignet.

Laut Staatsanwaltschaft hatte der Besch...

