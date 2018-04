Tombola 2. Preis : 4-Tage Elbschifffahrt mit Prag und Dresden zu Zweit

Ein großartiges Erlebnis wartet auf den Gewinner des zweiten Preises: Erleben Sie die traumhafte Landschaft auf und an der Elbe! In Prag nächtigen Sie zweimal im 4-Sterne-Hotel Duo, von wo es per Schiff in Richtung Elbflorenz geht. In Dresden werden die Reisenden im Hotel Am Terrassenufer übernachten. Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt. Viel Glück!

von svz.de

12. April 2018, 13:11 Uhr

Die Landschaft gleitet langsam am Fenster vorbei, Hügel und weite Flächen wechseln sich ab, ebenso die Silhouetten der Städte. Flusskreuzfahrten werden immer beliebter. Sewert Reisen nehmen Sie mit auf eine traumhafte Tour von Prag nach Dresden.

Nach der Anreise im komfortablen Fernreisebus erleben Sie das zauberhafte Prag. Kaum eine andere europäische Hauptstadt hat eine derartige Fülle von historischen und kulturellen Einrichtungen zu bieten wie die teschechische Metropole. In dieser Stadt mischen sich alle kunstgeschichtlichen Stilepochen von der Romanik bis zur Moderne. Bei einer Stadtführung sehen Sie unter fachkundiger Führung die schönen Seiten Prags. Mit einem Abendessen in einem böhmischen Restaurant in Prag werden Sie den zweiten Tag ausklingen lassen.

Ausgeruht und gestärkt geht es am nächsten Morgen nach Decin/Hrensko, wo es an Bord geht. Erleben Sie eine der schönsten Flusslandschaften in Europa und genießen Sie den schönen Ausblick auf die großartige Naturlandschaft und auf die Elbe. Mit einem Elbschiff geht's am Decíner Schloss vorbei und weiter durch die mit ihren Felsformationen traumhaft schöne Landschaft des Elbtales. Sie passieren Bad Schandau, die Festung Königstein und Pirna. Vorbei an den Weinbergen der sächsischen Weinroute und Schloss Pillnitz geht es weiter bis nach Dresden.

Hier unternehmen Sie dann einen Stadtrundgang und entdecken den historischen Stadtkern zwischen Zwinger, Semperoper und Frauenkirche.

Nach einer Nacht im Dresdner Hotel Am Terrassenufer bleibt noch Zeit für einen Bummel durch Dresden.

Reisedatum: 29.06. – 02.07.2018

Ihr Leistungspaket: Fahrt im komfortablen Fernreisebus

Frühstück am Anreisetag

2x Übernachtung in Prag

1x Übernachtung in Dresden

3x Frühstücksbuffet (evtl. 1x Lunchpaket 3. Tag)

1x Abendessen im Hotel in Prag

1x Abendessen in einem böhmischen Restaurant in Prag

1x Schifffahrt Decin/Hrensko – Dresden

1x Mittagessen an Bord

Stadtführung Prag

Stadtführung Dresden