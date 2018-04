Stadtrundfahrt zum Pressefest : Mit der Tatrabahn durch Schwerin

Zum Pressefest bieten wir unseren Lesern eine Stadtrundfahrt der besonderen Art an

von Volker Bohlmann

19. April 2018, 16:20 Uhr

Mit der Tatrabahn zum Pressefest: Straßenbahn-Enthusiasten reisen bei unserem Pressefest am Sonntag mit einem legendären Schienenfahrzeug durch die Landeshauptstadt.

Von 1973 bis Ende der 1980er-Jahre bestimmten die roten Tatrazüge aus der damaligen Tschechoslowakei das Straßen- und Schienenbild in Schwerin. „Da war im Vergleich zu den heute mit Elektronik gespickten modernen Zügen noch handwerkliches Fahren erforderlich“, scherzt Heiko Roos.

Der Fahrmeister Straßenbahnbetrieb beim Nahverkehr Schwerin (NVS) steuert den roten Zug nur allzu gerne. Markant sei das Klingelgeräusch an Haltestellen. Die Antriebsmotoren der „HTW 417“ reagieren auf jede noch so kleine Fußbewegung. Zwischen 50 und 60 Stundenkilometer bringt solch eine Bahn an Geschwindigkeit auf der Strecke. Bei den SVZ-Pressefestfahrten zwischen 11 und 18 Uhr steht natürlich die Stadtrundfahrt im Mittelpunkt. Die Bahn befährt den Tag über die Strecke zwischen Bertha-Klingberg-Platz und Platz der Freiheit.