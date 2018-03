Tombola zum Pressefest : Mit Glückslos zum Gewinn

Am 22. April veranstalten wir ein Familien-Pressefest mit großer Tombola

von fsan

13. März 2018, 08:33 Uhr

Ein Pressefest ohne Tombola? – Undenkbar! Und so wird es auch bei der Neuauflage unseres Familien-Pressefestes am 22. April eine große Verlosung mit 66 wertigen Preisen geben. In guter Tradition ist der Hauptgewinn ein Auto – ein Ford Fiesta Trend, den wir gemeinsam mit dem Autohaus Hugo Pfohe in Schwerin verlosen.

Erhältlich sind die Tombola-Lose für unsere Abonnenten ab sofort in den Kundencentern in Schwerin, Ludwigslust, Hagenow, Gadebusch, Parchim, Güstrow und Perleberg sowie für Kunden von Hugo Pfohe in Schwerin-Krebsförden. „Neben dem klasse Hauptgewinn warten weitere tolle Preise auf die Gewinner“, verrät Maik Trinkhahn vom Pressefest-Organisationsteam. Das sind zum Beispiel ein Ticketpaket für das Musical „Kinky Boots“ in Hamburg, Karten für Materia, Santiano oder die Chippendales sowie Einkaufsgutscheine, um nur einige zu nennen.

Wer sein Glück an der Lostrommel versuchen will, hat dazu am 22. April bei unserem Pressefest die Gelegenheit. Dieses werden wir auf dem Bertha-Klingberg-Platz in Schwerin veranstalten.

>> Tombola zum Pressefest: Das sind die Teilnahmebedingungen

„Wichtig ist, dass man für die Teilnahme an der Verlosung vor Ort ist“, erklärt Maik Trinkhahn. Denn der eine Teil des Loses muss an diesem Tag bis 15 Uhr in die Lostrommel geworfen werden. „Den zweiten Abschnitt, auf dem eine identische Nummer aufgedruckt ist, behält man“, so Trinkhahn weiter. Anhand dieser weiß man im Laufe des Tages, ob man zu den glücklichen Gewinnern gehört.

Am späten Nachmittag wird es noch einmal spannend werden. Im Anschluss an das bunte Kulturprogramm wird nämlich der Hauptgewinn live auf der Bühne gezogen werden. „Das wird schon ein kleines Event an sich werden“, merkt Trinkhahn an. Und eines ist sicher: Ein Besucher unseres Pressefestes wird als Besitzer eines nagelneuen Autos nach Hause gehen.