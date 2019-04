SVZ-Pressefest : SVZ-Leser können Auto gewinnen

Vorfreude aufs Pressefest am 28. April – Aktion im Schlosspark-Center

von Bert Schüttpelz

06. April 2019, 10:37 Uhr

Die Schweriner feiern am 28. April mit ihrer Volkszeitung das SVZ-Pressefest 2019. Dabei wird auf dem Bertha-Klingberg-Platz auch ein Auto verlost. Seit gestern ist der nagelneue, cromeblau blitzende Ford Fiesta in der Mall des Schlosspark-Centers ausgestellt. „Es ist ein wunderschönes Auto, das wir gern in unserer Shopping-Meile präsentieren“, sagt Center-Managerin Corinna Lorenz.

Mit dem Fahrzeug werde auf das SVZ-Pressefest aufmerksam gemacht und gleichzeitig auf den verkaufsoffenen Sonntag am 28. April. Bereit gestellt wird der Fiesta vom Autohaus Hugo Pfohe, das in diesem Jahr sein 100-jähriges Firmenjubiläum feiert. „Das Auto ist nur einer von vielen Preisen, die unsere Leser beim Pressefest gewinnen können“, sagt Verkaufsleiter Maik Trinkhahn. Es gibt aber neben der Tombola noch viele andere Überraschungen. Zwischen 11 und 18 Uhr präsentieren sich auf dem Festplatz mehr als 50 Aussteller, Kinderspielmöglichkeiten, gläserne Redaktionen und ein buntes Bühnenprogramm. Ein Double von Roland Kaiser tritt unter anderem auf. Der Eintritt ist frei.

