Porträt Tim Lindemann : Vom Bankschalter auf die Bühne

Tim Lindemann moderiert seit Jahren viele Veranstaltungen in und um Schwerin, so auch die Neuauflage unseres Pressefestes

von Wibke Niemeyer

19. April 2018, 16:18 Uhr

Tim Lindemann gehört zu den bekanntesten Gesichtern der Stadt. Charmant und sachkundig moderierte er schon eine Vielzahl von Veranstaltungen in und um Schwerin, unter anderem bei der SVZ-Tour „Chillen beim Grillen“, dem SVZ-Lehrstellentag und nun das SVZ-Pressefest am Bertha-Klingberg-Platz. Am Sonntag hält er die Besucher bei Laune. „Ich bin sehr gespannt, denn ich darf dieses Fest zum ersten Mal moderieren“, sagt er. Als kleiner Junge hat Lindemann noch einige Pressefeste miterlebt: „Für mich war es immer ein Familienfest für Jung und Alt.“

Lindemann ist, wie er selbst sagt, „ein waschechter Schweriner“. In der mecklenburgischen Landeshauptstadt erblickte er 1977 das Licht der Welt. Nach dem Abitur sowie Grundwehrdienst in Hagenow machte der gebürtige Schweriner eine Lehre zum Bankkaufmann in der niedersächsischen Rattenfängerstadt Hameln. Doch dieser Job war ihm zu trocken.

Deshalb stieg er bei seinem Vater Heiko in die Veranstaltungsagentur „Team Tendence“ ein. Als Vater-Sohn-Gespann und mit einem Team von Models, Promotern, Moderatoren und Veranstaltungstechnikern im Rücken, sind beide seit nunmehr 25 Jahren erfolgreich auf, neben, vor und hinter den „Brettern, die die Welt bedeuten“. Ein Familienunternehmen, wo Tradition auf Moderne trifft.

Seine ersten Gehversuche in der Moderation machte Lindemann an den Promotionsständen der SVZ bei einem Stadtfest in Schwerin. In welchem Jahr, daran erinnert er sich nicht mehr. „Ich musste u.a. Gewinnspiele ankündigen. Das war mein erstes Sprungbrett.“ Ein Vorbild hat der 40-Jährige nicht. „Vorbildern muss man nachlaufen. Das will ich nicht. Ich möchte meinen eigenen Weg gehen und versuchen, ich selbst zu sein.“ Verschiedene Techniken beobachtete er bei seinen Kollegen oder brachte er sich selbst bei. „In der Schule habe ich eine sehr gute Spracherziehung genossen“, sagt er.

Zudem habe er in der Jugend als Torwart bei der SG Dynamo Schwerin Fußball gespielt. „Da muss man zwangsläufig viel sprechen, um die Abwehr zusammenzuhalten und zu lenken“, sagt Lindemann. Er sei ein Freund der deutschen Sprache. Anglizismen vermeide er so gut es geht.

Eine gute Vorbereitung der Moderation sei das A und O. So informiert Lindemann sich vorab intensiv über die Künstler. Viel Recherche bestimme in dieser Zeit seinen Alltag, „um nicht ins Fettnäpfchen zu treten“. „Es gibt keine Norm und man muss in bestimmten Situationen spontan reagieren“, weiß er. Wenn der Künstler nicht kommt, „dann ist das so. Das ist Live-Betrieb“. Mögliche Lösung: Vorziehen eines Programmpunktes.

Oder Petrus meint es nicht so gut mit dem Wetter. „Im schlimmsten Fall muss man dann eine Veranstaltung absagen, um die Besucher und Künstler zu schützen. Da wird man schnell zum Buhmann, aber das muss man aushalten können“, sagt Lindemann und hofft fürs Pressefest natürlich auf gutes Wetter. Aufregung sei trotz der Routine „natürlich da und gehört dazu“. Lindemanns Tipp: „Ich buchstabiere das Wort Apotheke von vorne und hinten. Das lockert meine Mundwinkel.“