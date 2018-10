Leserreise nach Rügen : Prora, Binz und Räucherfisch

Unvergessliche Erlebnisse auf Rügen: 254 Leser unserer Zeitung – darunter viele aus Schwerin und Umgebung – erkundeten die Ostseeinsel

von Timo Weber und Elke Pfabigan

28. Oktober 2018, 20:00 Uhr

Drei abwechslungsreiche Tage haben 254 Leser unserer Zeitung auf der Ostseeinsel Rügen erlebt. Gestern kamen sie wohlbehalten und mit vielen Erinnerungen im Gepäck wieder zu Hause an.

Sie hatten die Dankeschön-Leserreise gebucht, die bereits das achte Mal vom medienhaus:nord in Zusammenarbeit mit Becker-Strelitz Reisen auf die Beine gestellt hatte. Jedes Jahr bietet unsere Zeitung diese Wochenendreise an, die etwas anders ist, als die normalen Leserreisen: Hier werden die Leser von Mitarbeitern des Verlages betreut und mit vielen kleinen Dingen überrascht.

In fünf Bussen ging es am Freitag in aller Frühe los, denn vor der Fahrt ins Hotel in Binz galt es, die ersten Erkundungen zu wagen. Schon während der Busfahrt gab es neben Informationen rund um die SVZ/NNN/Den Prignitzer ein kleines Gewinnspiel – natürlich mit Preisen. Dann gab es regionale Köstlichkeiten und potenzielle Präsente zu entdecken beim Stopp in der „Alten Bauernkate“, dem Rügener Bauernmarkt. Von Binz aus fuhren unsere Leser anschließend mit dem Jagdschlossexpress zum Jagdschloss Granitz. Der Freitag endete mit einem gemeinsamen Essen im IFA Rügen Hotel & Ferienpark und einer mit 60 Preisen gekrönten Tombola. Das Hotel befindet sich in einer sieben Hektar großen Parkanlage. Und wem das Spazieren und Flanieren nicht zur Entspannung reichte, der konnte das riesige Erlebnisbad nutzen.

Nach dem Frühstück am Sonnabend – natürlich mit der aktuellen Tageszeitung, in der die 254 Leser auch schon ein Foto ihrer Anreise entdecken konnten – erkundeten sie bei einer Rundfahrt den Norden der beliebten Urlaubsinsel. Kap Arkona stand ebenso auf dem Programm wie ein Besuch des Fischerdörfchens Vitt, des Nationalparks Jasmund und eine Schiffsfahrt entlang der Kreideküste. Abgerundet wurde der Sonnabend mit einem Gala-Büfett mit Musik und Tanz.

Am Sonntag besuchten unsere Leser Prora, wo sich in den vergangenen Jahren dank zahlreicher Investoren eine Menge getan hat. Der Besuch auf dem Baumwipfelpfad in bis zu 17 Meter Höhe erforderte bei manchem unserer Leser schon ein bisschen Mut.Der Blick auf die Rügener Landschaft und die Eindrücke von der Tier- und Pflanzenwelt des Buchenmischwaldes belohnte aber diese Überwindung des inneren Schweinehundes.

Am Ende waren viele unserer Leser schon etwas wehmütig, dass die drei erlebnisreichen Tage so schnell verflogen waren. Auf der gestrigen Rückfahrt legten die freundlichen Busfahrer noch einen kurzen erneuten Halt an der „Alten Bauernkate“ ein – so mancher wollte sich geräucherten Fisch und andere Leckereien mit nach Hause nehmen.

Aber die Leser können sich schon auf das nächste Jahr freuen: „Wir planen bereits die Reise. Dann geht es nach Berlin“, sagt Vertriebsleiterin Anke Gräfe. Es wird aktuell an der Ausarbeitung des Programms gearbeitet, das Anfang nächsten Jahres in der Zeitung angekündigt wird. Es gilt: schnell anmelden, da die Plätze der dann bereits neunte Dankeschön-Leserreise begrenzt sind.