Rügen : Prora jetzt auch Erholungsort

Ortsteil von Binz kann künftig Kurtaxe erheben. Langfristiges Ziel bleibt der Titel als Seebad

von Hannes Stepputat

17. August 2018, 20:45 Uhr

Prora auf Rügen darf sich nun staatlich anerkannter Erholungsort nennen. Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) übergab gestern in Binz die Ernennungsurkunde, wie das Ministerium mitteilte. „Prora überzeugt Urlauber und Anwohner mit einem großen Freizeit- und Erholungswert“, sagte Glawe. Der Ortsteil von Binz punkte mit ausgedehnten Wäldern, Grünanlagen und einem großzügigen Ostseestrand. Mit dem Titel Erholungsort kann Prora künftig Kurtaxe und eine Fremdenverkehrsabgabe erheben.

Dies soll früheren Angaben zufolge ab 1. Januar 2019 geschehen, da dann die nötige Satzung vorliege. Das nördlich von Binz gelegene Prora und der Hauptort sollen dem Ministerium zufolge künftig als Binzer Bucht gemeinsam vermarktet werden.

Außerdem soll die touristische Infrastruktur in Prora weiter ausgebaut werden, sodass langfristig die Ernennung zum Seebad folgen kann. Dazu sollen laut Gemeinde Promenaden, Rettungstürme und Sanitäranlagen, neue Wege und Straßen sowie Kultur- und Gesundheitseinrichtungen entstehen.

Die NS-Hinterlassenschaft Prora war nach dem Verkauf vom Bund an Privatinvestoren in den vergangenen Jahren saniert worden. Hunderte Ferien- und Eigentumswohnungen entstanden in dem Areal, das die Nationalsozialisten einst als gigantische Ferienanlage planten und das zu DDR-Zeiten als großer Militärstandort ausgebaut wurde.

Einer der Investoren, eine Berliner Immobilienfirma, die Block 1 des insgesamt 4,5 Kilometer langen Kolosses gekauft hatte, meldete im August Insolvenz an. Die sei jedoch „weder eine Krise noch ein Ausdruck von Scheitern und ebenso wenig Anlass zur Besorgnis für die positive Gesamtentwicklung von Prora“, betonten Gemeinde und Kurverwaltung. Proras Weg sei lang und nicht immer hürdenfrei.

In Mecklenburg-Vorpommern sind dem Ministerium zufolge derzeit 65 Gemeinden und Städte staatlich als See- und Seeheilbäder, Erholungsorte oder Luftkurorte anerkannt. Welche Orte sich so nennen dürfen, regelt das Kurortgesetz. Von den rund 30 Millionen Übernachtungen im Jahr 2016 seien 72,7 Prozent in den Kur- und Erholungsorten gebucht worden.