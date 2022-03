Vorpommern-Rügen : Roboterforschung am Ozeaneum: 1400 Besucher testen „Uli“

„Uli“ hat einen wachen Blick, die Antworten auf viele Fragen und sogar etwas Humor. In den vergangenen Wochen wurde der Roboter im Ozeaneum in Stralsund getestet. Die zentrale Frage: Welche Aufgaben können derartige Systeme künftig in Museen übernehmen?

Ein Roboter mit menschlichen Gesichtszügen hat die Mitarbeiter im Ozeaneum Stralsund in den vergangenen Wochen unterstützt. Es handle sich um einen ersten Test, sagt Projektleiter Sebastian Schneider, der mit seinem Team von der Technischen Hochschule Köln die Software für Roboter „Uli“ entwickelt. Im Mittelpunkt des Feldversuchs stünden gleich mehrere...

