Landtag : Rot-rote Koalition sieht Debatte um Militäretat gelassen

Die vom Bund geplante massive Aufstockung der Verteidigungsausgaben wird nach Einschätzung der Nordost-SPD das Klima in der rot-roten Landesregierung in Schwerin nicht belasten. „Das hat kein Konfliktpotenzial für die MV-Regierung zwischen der SPD und der Linken. Wir gehen auch bei unterschiedlicher Meinung gemeinschaftlich und respektvoll miteinander um“, sagte der Chef der SPD-Landtagsfraktion, Julian Barlen, am Montag in Schwerin.

Komme es im Bundesrat zur Abstimmung über die beabsichtigte Grundgesetzänderung zur Bildung eines Sondervermögens von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, gebe es vereinbarte Regularien, wie sich Mecklenburg-Vorpommern in der Länderkammer verhält. Laut Koalitionsvertrag enthält sich das Land, wenn beide Regierungspartner uneins sind. Barlen machte ...

