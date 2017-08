Skandal-Pokalspiel in Rostock : „Schande des Fußballs“

Fan-Verfehlungen bescherten dem FC Hansa am 18. Dezember 2011 ein „Geisterspiel“ gegen Dynamo Dresden . Doch auch danach war nie Ruhe. Eine Auswahl von Gewaltakten: • 26. 10. 2013: Nach dem Heimspiel gegen Halle kommt es am Rostocker Hauptbahnhof zu Straßenschlachten von Hansa-Chaoten mit der Polizei. • 26. 4. 2014: Beim Heimspiel gegen RB Leipzig verlassen in der Halbzeitpause zum Teil Vermummte die Südtribüne und randalieren im Stadion. 30 Polizisten werden verletzt. • 3. 5. 2014: Rostocker liefern sich mit Hertha-Fans beim Umsteigen auf dem Schweriner Hauptbahnhof eine Massenschlägerei. Sieben Polizisten werden angegriffen, 130 Beamte sind im Einsatz. • 29. 11. 2014: Hansas Drittliga-Spiel gegen Dynamo Dresden wird wegen Ausschreitungen unterbrochen. Nach dem Abpfiff werden Mülltonnen angezündet, Beamte mit Böllern beworfen und eine Polizeiwache beschädigt. Es gibt 30 Strafanzeigen. • 23. 9. 2015: Beim Spiel Hansa gegen 1. FC Magdeburg beschießen sich Fans beider Vereine mit Feuerwerkskörpern. Die Partie wird zweimal für insgesamt 17 Minuten unterbrochen und steht vor dem Abbruch. Nach dem Abpfiff gehen die Randale in Rostocks Innenstadt weiter. • 14. 11. 2015: Rund 100 Vermummte ziehen randalierend durch Rostocks Innenstadt. Vermutlich sind es Hansa-Fans, die vom Landespokal-Spiel aus Stralsund kamen. • 5. 12. 2015: Nach einer Auswärtsniederlage beim Halleschen FC randalieren Hansa-Anhänger in einem Regionalexpress bei Oranienburg. Insgesamt sind 283 Fans beteiligt. • 6. 5. 2016: Bei der Rückreise vom Spiel in Mainz wollen im Hauptbahnhof Hamburg 60 Hansa-Fans in einen Supermarkt eindringen. Als die Bundespolizei mit drei Streifen einschreitet, werden diese mit Flaschen beworfen. • 19. 11. 2016: Unterbrechung im Spiel gegen Bremen II, als Glassplitter und eine Schnapsflasche im Bremer Strafraum landen. • 3. 12. 2016: Nach dem Spiel gegen Holstein Kiel kommt es auf dem Bahnhof Bad Kleinen zur Schlägerei von Fans beider Lager. • 11. 2. 2017: Während des Spiels in Großaspach – gerade einmal 14 Tage nach einem weiteren „Geisterspiel des FCH gegen Regensburg“ – wird die Herrentoilette im Gästeblock zweimal in Brand gesetzt. • 20. 3. 2017: In Zwickau sorgt Rostocker Pyrotechnik für eine Spielunterbrechung. Zudem steigen Hansa-Fans aufs Dach der Versorgungsstelle, plündern und verwüsten Verkaufsstände.