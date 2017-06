Digitale Bibliothek MV : Schatzkammer für zu Hause

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Historiker, Ahnenforscher, Chronisten und Geschichtslehrer dürfen sich freuen: Die historischen Schätze aus Bibliotheken und Museen des Landes sind jetzt für interessierte Bürger frei zugänglich. Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) startete gestern in Greifswald den Regelbetrieb der Digitalen Bibliothek MV im Internet. Unabhängig von Zeit und Ort könnten die kulturhistorisch bedeutenden Quellen für den privaten und wissenschaftlichen Gebrauch eingesehen werden. „Das ist ein wunderbares Projekt“, schwärmte Hesse.

Bislang macht die Digitale Bibliothek MV rund 3,3 Millionen Seiten historischer Werke zugänglich. Elf Archive, acht Bibliotheken – darunter die Universitätsbibliotheken Greifswald und Rostock sowie die Landesbibliothek Schwerin – und zwei Museen sowie mehrere wissenschaftliche Sammlungen präsentieren aktuell rund 31 000 Werke. Und jeden Tag werden es mehr.

Vor allem an den beiden Universitätsbibliotheken in Greifswald und Rostock werden die historischen Bücher, Zeitungen und Urkunden digital eingelesen. Doch das ist nur ein Teil der Arbeit. „Rund 20 Prozent der Bearbeitungszeit wird für das Scannen benötigt, 80 Prozent für die Erzeugung und Verknüpfung mit Metadaten“, sagte Bruno Blüggel, zuständig für die Digitalisierung an der Uni-Bibliothek in Greifswald. In den Rechenzentren der beiden Universitäten sind die gigantischen Datenmengen gespeichert und werden dort auch auf dem aktuellen technischen Stand gehalten, damit sie auch in späteren Jahrzehnten lesbar bleiben.

Durch die Vernetzung eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten der Recherche: Über einen Klick kann sich der Nutzer beispielsweise neben einem Schweriner Stadtplan aus dem 19. Jahrhundert auch ansehen, wie die Straße aktuell aussieht, wie Blüggel erläutert. Eine Handschrift aus dem 14. Jahrhundert, deren Text heute nur noch von wenigen Experten entziffert werden kann, ist mit einem wissenschaftlichen Buch aus dem 19. Jahrhundert verknüpft, in dem die Handschrift bereits transkribiert wurde. Die Gemälde von Caspar David Friedrich (1774-1840) sind mit historischen Quellen, Briefen oder seinem Taufeintrag im Dom St. Nikolai verbunden. „Die Digitalisierung eröffnet nicht nur völlig neue Möglichkeiten der Forschung und der Teilhabe an Wissen, sondern erlaubt einen völlig neuen Zugang zur Vergangenheit“, sagte die Greifswalder Rektorin, Johanna Eleonore Weber. Das Land fördert die Digitalisierung laut Ministerium mit etwa 170 000 Euro im Jahr. Bildungsministerin Hesse kündigte an, das Projekt weiter zu unterstützen.

Die Digitale Bibliothek MV ist auch als Citizen-Science-Projekt (Citizen Science = Bürgerwissen) angelegt. So digitalisiert die UB Greifswald derzeit das pommersche Volkskunde-Archiv, bestehend aus etwa 17 000 Fragebögen aus den 1920er-Jahren mit handschriftlichen Angaben zu Bräuchen und Traditionen in den Orten Pommerns. Das Problem: Die Texte aus dem frühen 20. Jahrhundert sind heute schwer zu lesen. Kundige Internetnutzer können die Handschriften transkribieren. Nach einer Prüfung wird die Umschrift dann über einen Kommentarfilter freigeschaltet.

Martina Rathke

Hier geht es zur Bibliothek: www.digitale-bibliothek-mv.de