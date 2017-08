Kingsman: The Golden Circle : Schweriner Schloss im Spionage-Thriller

vergrößern 1 von 1 Foto: 20th Century Fox 1 von 1

Mit dem britisch-amerikanischen Spionage-Thriller „Kingsman: The Golden Circle“ startet am 21. September der zweite Teil von „Kingsman: The Secret Service“ in unseren Kinos. Neben Filmstars wie Julianne Moore, Halle Berry, Channing Tatum, Jeff Bridges und Colin Firth ist diesmal auch das Schweriner Schloss auf der Kinoleinwand zu sehen. Regisseur Matthew Vaughn nutzte die imposante Außenansicht als Kulisse für eine Filmszene. Unterstützt wurde die Produktion von der Film Commission Mecklenburg-Vorpommern.

von svz.de

erstellt am 16.Aug.2017 | 21:00 Uhr