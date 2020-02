Neubrandenburg : Senior schlägt Dreijährigen mit Gehstock

Um weitere Angriffe gegen seinen Sohn abzuwehren, schubste der Vater den 90-Jährigen beiseite.

03. Februar 2020, 12:52 Uhr

Ein Dreijähriger wurde im Beisein seines Vaters beim Verlassen eines Einkaufszentrums in der Innenstadt von Neubrandenburg von einem 90-Jährigen mit dem Gehstock geschlagen. Offenbar war ihm das Kind zu langsam.

Um weitere Angriffe gegen seinen Sohn abzuwehren, schubste der Vater den 90-Jährigen beiseite. Der fiel daraufhin zu Boden und verletzte sich leicht am Kopf. Zeugen beobachteten den Sachverhalt und verständigten die Polizei sowie einen Rettungswagen.

Laut Polizei verhielt der Senior sich aggressiv und desorientiert. Er wurde nach einer ambulanten Behandlung im Klinikum in seine Betreuungseinrichtung gebracht. Das Kind wurde durch die Schläge am Kopf und an der Schulter ebenfalls leicht verletzt. Im Anschluss an die Anzeigenaufnahme begab sich der Vater eigenständig mit seinem Sohn in ärztliche Behandlung.

Die Beamten haben vor Ort eine Anzeige gegen den Beschuldigten wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zugleich wird auch gegen den Vater aufgrund des Verdachtes der Körperverletzung ermittelt.