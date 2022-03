Mecklenburg-vorpommern : Sieben-Tage-Inzidenz bei Neuinfektionen auf Höchststand

Entgegen dem Bundestrend steigt die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern tendenziell weiter an. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete am Donnerstag 5163 nachgewiesene Ansteckungen, das waren etwa 800 mehr als am gleichen Tag der Vorwoche.

Wegen der anhaltend hohen Fallzahlen ging auch die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen weiter nach oben. Das Landesgesundheitsamt errechnete für die zurückliegenden sieben Tage 1678,1 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner, das war ein neuer Höchststand. Am Vortag hatte der Wert bei 1624,7 gelegen. Neben Sachsen-Anhalt weist Mecklenburg-Vorpommern im ...

