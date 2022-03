Pandemie : Sieben-Tage-Inzidenz in MV mit knapp 2367 kaum verändert

Die Corona-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommerns stagniert auf hohem Niveau. Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock vom Samstag betrug sie 2366,6 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen - nach 2363,2 am Vortag. Der bisherige Höchststand war am vergangenen Samstag mit 2490 erreicht worden. Mecklenburg-Vorpommern bleibt damit unter allen Bundesländern Spitzenreiter. Bundesweit lag der Wert am Samstag laut Robert Koch-Institut bei 1758,4.

Das Lagus meldete 4204 nachgewiesene neue Ansteckungen und damit rund 1460 weniger als am Freitag. In den Krankenhäusern Mecklenburg-Vorpommerns wurden 768 an Covid-19 erkrankte Patienten behandelt und damit 23 weniger als am Vortag. Die Zahl der Corona-Kranken auf den Intensivstationen nahm erneut um 3 auf nun 76 zu. Die Zahl der Todesfälle im Zusamme...

