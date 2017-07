Landesjugendorchester MV : „Skandal“ im Orchester

• Heute, 19.30 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche Fürstenberg an der Havel;Karten: 033093/322 54

• Morgen, 20 Uhr im Theater Putbus; Karten: 038301/80 80

• Montag, 31. Juli, 20 Uhr im Kaiserbädersaal Heringsdorf; Karten: www.reservix.de

• Dienstag,1. August, 20 Uhr in St. Laurentius Schönberg; Karten: 038828/231 96

• Mittwoch, 2. August, 19.30 Uhr im Theater Stralsund; Karten: 03831/264 61 24

• Samstag, 5. August, 19.30 Uhr und Sonntag, 6. August , 16 Uhr in der Konzertkirche Neubrandenburg;Karten: 0395/559 51 27

• Donnerstag,10. September, 16 Uhr in der Gutsscheune Niendorf in Poel; Karten: 0385/591 85 85 Kontakt: Landesmusikrat MV, Arsenalstraße 27 in Schwerin