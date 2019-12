Weihnachten 2019 : So feiern die Minister in MV Weihnachten

Auch Minister lieben es zu Weihnacht meist traditionell.

Avatar_prignitzer von Frank Pfaff

23. Dezember 2019, 20:00 Uhr

Internet und Lieferservice zum Trotz hält die Ministerriege in Mecklenburg-Vorpommern zum Weihnachtsfest doch eher auf Tradition und beweist so vielfach auch Sinn für Regionales und Nachhaltigkeit. Festtagsgrüße werden häufig per Hand verfasst, doch sind einige Ressortchefs auch der Bequemlichkeit von Mails verfallen, wie eine Umfrage ergab.

Der Weihnachtsbaum von Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) stand schon Tage vor der Bescherung zu Hause. „Den haben wir aus dem Forstamt Bad Doberan geholt“, berichtete sie. Der rote Baumschmuck aus Lauschaer Glas finde schon seit vielen Jahren Platz am Baum und werde nur bei Bedarf ergänzt. „Und Lametta gab’s noch nie“, betont die Justizministerin, die sich zudem als Anhängerin handschriftlicher Feiertagsgrüße offenbart: „Ich bekomme gern Karten und ich schreibe auch sehr gern welche.“

Diese Leidenschaft teilt sie mit Bildungsministerin Bettina Martin (SPD). Die schönsten Karten würden auch in der Wohnung aufgestellt und blieben so immer im Blick, sagte Martin. Beim Baumschmuck halte auch sie an Bewährtem fest. „Den Großteil hatten wir schon, als die Kinder noch klein waren. Heute sind sie groß, studieren und freuen sich, wenn sie über die Feiertage auf Besuch sind, dass es den alten Schmuck noch gibt“, berichtete die Ministerin. Einige Teile hätten sie auch gemeinsam selbst gebastelt.

In dieser Frage ist Agrarminister Till Backhaus (SPD) noch in der aktiven Phase, wenn er mit seinen beiden kleinen Kindern Strohsterne bastelt. „Und an unserem Baum brennen auch noch echte Kerzen, ergänzt allerdings durch eine moderne elektrische Alternative. Denn man kann ja nicht immerzu auf die Wachskerzen achten“, erklärte Backhaus. Dass Baum und Braten aus heimischen Regionen kommen, verstehe sich für ihn von selbst. Auch beim Kauf der Geschenke achte er im Prinzip auf Regionalität. „In diesem Jahr habe ich aber eine Ausnahme gemacht und etwas von meiner China-Reise mitgebracht“, bekannte Backhaus – und auch, dass er Festtagsgrüße per Mail verschickt. „Das spart Porto.“

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) pflegt nach eigenen Worten ebenfalls die traditionelle Weihnacht. „Das Fest beginnt mit dem Gottesdienst im Dom und dann kommt der Weihnachtsmann nach Hause“, sagte die Regierungschefin. Dass die Geschenke aus Läden in ihrer Heimatstadt kommen, sei ihr wichtig. Ein Buch im heimischen Buchladen zu kaufen, sei ohnehin viel schöner.

Ganz auf Bestellungen im Internet hat Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) nicht verzichten können. Ihre Zwillinge hätten sehr genau ihre Wünsche geäußert und das sei eben am ehesten und rechtzeitig online zu bekommen gewesen. Beim Weihnachtsbaum setzt aber auch Drese auf die althergebrachte Weise: „Der stammt von einer Plantage im Nachbardorf und den habe ich selbst abgesägt“, sagte sie mit einem gewissen Stolz. Modern und traditionell hält es Drese mit den Festtagsgrüßen: „Es gibt Mails und gute Freunde bekommen auch handgeschriebene Karten.“

Innenminister Lorenz Caffier (CDU) versieht seine Weihnachtswünsche zumeist nur mit seiner Unterschrift, wie er sagte. Gute Freunde rufe er in der etwas ruhigeren Weihnachtszeit auch gerne an. „Dazu bleibt das Jahr über meist viel zu wenig Zeit“, erklärte er.

Wie viele seiner Kabinettskollegen lasse er es sich trotz vollen Terminkalenders aber nicht nehmen, den Weihnachtsbaum selbst aus dem Forst zu holen und mit den sorgsam gehüteten Kugeln und Holzfiguren aus früheren Tagen zu behängen.

Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) übernimmt das Schmücken ebenfalls selbst, um, wie er sagt, auch sicherzustellen, dass nichts fehlt. „Denn ganz wichtig ist, dass auch zwei Weihnachtskugeln in den Farben von Werder Bremen am Baum hängen. Darauf bestehe ich“, betonte Meyer. Der eingefleischte Werder-Fan braucht derzeit jeden Halt, denn die Punktausbeute der Grün-Weißen von der Weser war in der Vorweihnachtszeit mehr als mager.

Beim Baumschmuck macht Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) keine Experimente: „Rot und Gold im Wechsel und die Kugeln haben wir bestimmt schon seit 15 oder 20 Jahren“, sagte Glawe. Weniger festgelegt scheint Glawe indes bei den Geschenken: „Das sind meist Spontankäufe, oft noch ein Tag vor der Bescherung am Heiligen Abend“, bekannte der Wirtschaftsminister.

Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) überlässt die Weihnachtseinkäufe für die Familie eher seiner Frau: „Ich bin nicht so der Einkaufsbummler“, räumte Pegel ein, machte zugleich aber deutlich, dass er sich für den Baum zuständig fühlt. „Den habe ich mit unserer älteren Tochter beim Weihnachtsbaum-Verkauf in unserer Landesforst gekauft“, berichtete er. Weihnachtswünsche an die Nächsten übermittle er am liebsten direkt: „Da schreiben wir nicht, sondern machen es persönlich“.