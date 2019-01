Kritik von CDU, AfD und Unternehmern : Soll der Frauentag auch in MV ein gesetzlicher Feiertag werden?

Die Linken in MV fordern für das Land einen gesetzlichen Feiertag am 8.März.

von Udo Roll

27. Januar 2019, 16:08 Uhr

Der Internationale Frauentag als gesetzlicher Feiertag – die Entscheidung des Berliner Abgeordnetenhauses findet auch bei der Linken in Mecklenburg-Vorpommern Anklang. Die Landesvorsitzenden Torsten Koplin und Wenke Brüdgam forderten am Sonntag, dass der 8. März in MV ebenfalls zum gesetzlichen Feiertag erklärt werden sollte.

Kampf gegen Diskriminierung und für Gleichstellung der Geschlechter

Der internationale Frauentag habe in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen, erläuterte das Führungsduo der Landes-Linken. Er stehe für den Kampf gegen Diskriminierung und für Gleichstellung der Geschlechter. Immer noch verdienen Frauen bei identischer Arbeit nicht den gleichen Lohn wie Männer und immer noch seien Frauen in Führungspositionen deutlich in der Minderheit, teilten Koplin und Brüdgam weiter mit.

Weiterlesen: Beschluss der Abgeordneten: Berlin erklärt Frauentag zum gesetzlichen Feiertag

Die beiden Linken haben aber noch ein anderes Argument auf Lager: „Viele Menschen in unserem Bundesland gehören keiner Konfession an. Gerade deshalb braucht es säkulare Feiertage, mit denen eine Identifikation leichter fällt“, heißt es in der Begründung. Ohnehin habe MV im bundespolitischen Vergleich mit die wenigsten Feiertage (10). Nur Bremen hat mit 9 weniger. Die Bayern können sich dagegen über 13 freie Tage freuen. Kritisiert wurde die neue Regelung in Berlin bereits von der Wirtschaft, CDU, FDP und AfD.