Wetter : Sonne, Wolken und vereinzelt Schneeschauer

Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern erwartet am Wochenende ein Mix aus Sonne und Wolken sowie vereinzelte Schneeschauer an der Ostsee. Am Samstag ist es im Westen und Süden von Mecklenburg sonnig, sonst meist stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Es bleibt trocken bei Höchsttemperaturen zwischen drei und sechs Grad.

In der Nacht zum Sonntag ist es meist stark bewölkt. In der zweiten Nachthälfte kann es laut Vorhersage von der Ostsee einzelne leichte Schneeschauer geben. Im Binnenland bleibe es aber trocken. Die Tiefstwerte sinken auf null bis minus drei Grad an der See, im Binnenland auf minus zwei bis minus sechs Grad. Am Sonntag gibt es viele Wolken. Die meiste ...

