Wetter : Sonnenschein und milde Temperaturen im Nordosten

Sonnig und trocken wird es am Donnerstag in Mecklenburg-Vorpommern. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, gibt es nach vereinzelten morgendlichen Nebelfeldern nahezu ungestörten Sonnenschein. Dazu werden milde Temperaturen zwischen 14 und 17 Grad erwartet, an der Ostsee bleibt es mit 11 bis 14 Grad etwas frischer.

In der Nacht zum Freitag bleibt es klar und trocken, streckenweise bildet sich erneut etwas Nebel. An der Küste sinken die Temperaturen auf sechs bis zwei Grad, im Landesinneren wird es vereinzelt bis zu null Grad kalt....

