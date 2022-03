Wetter : Sonnig und windig im Nordosten

Sonnig und trocken wird das Wetter am Sonntag in Mecklenburg-Vorpommern. Gebietsweise ist jedoch mit stärkeren Windböen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es werden Temperaturen von bis zu 13 Grad im Landesinneren erreicht, an der See bleibt es mit sieben bis zehn Grad frischer.

In der Nacht zum Montag bleibt es klar. Die Temperaturen sinken auf drei bis minus ein Grad, in Bodennähe gibt es zudem verbreitet Frost....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.