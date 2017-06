Kinderbetreuung MV : Sozialausschuss ebnet Weg für neue Kita-Erzieherausbildung

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Der Sozialausschuss des Landtags hat auf seiner Sitzung am Mittwoch letzte Änderungen am Entwurf des neuen Kitagesetzes vorgenommen und damit den Weg geebnet für die duale dreijährige Erzieherausbildung schon von diesem Herbst an. Das Gesetz steht bei der letzten Landtagssitzung vor der Sommerpause Mitte Juli im Parlament zur Abstimmung. Angesichts der klaren Mehrheit der Regierungsfraktionen von SPD und CDU gilt die Zustimmung als sicher.

Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) äußerte sich zufrieden, dass die letzten Änderungsanträge und auch die Entschließung der Koalition im Ausschuss verabschiedet wurden. „Für mich standen von Beginn an die Zahlung einer angemessenen Ausbildungsvergütung, die gleichwertige Entlohnung der künftigen Fachkräfte sowie klare Regelungen zur Qualifizierung und Evaluierung im Mittelpunkt. Zudem sollen Eltern nicht zusätzlich belastet werden“, betonte Drese.

Bisher müssen angehende Erzieher eine vierjährige Ausbildung durchlaufen und dafür an Privatschulen auch Schulgeld zahlen.

Mit der neuen, um ein Jahr verkürzten und zudem praxisorientierteren Ausbildung will die Koalition zusätzliche Interessenten für den Beruf gewinnen und dem einsetzenden Personalmangel in den Kitas des Landes entgegenwirken. Von den derzeit 11 100 Erzieherinnen geht innerhalb der kommenden zehn Jahre ein Viertel in Rente. Schon jetzt können Kitas vielfach nur mit Hilfe von Ausnahmegenehmigungen für Hilfskräfte die Kinderbetreuung sicherstellen.

Schon im September soll an bis zu fünf staatlichen Schulen mit der neuen Ausbildung begonnen werden. Die Bewerbungsfrist war bis zum 1. Juli verlängert worden, knapp 100 Interessenten haben sich den Angaben zufolge bislang gemeldet. Die CDU hatte durchgesetzt, dass künftig auch Schulen in freier Trägerschaft die Ausbildung zum „Staatlich anerkannten Erzieher für 0- bis 10-Jährige“ anbieten können. Zudem soll mit der Gesetzesänderung Seiteneinsteigern der Zugang zum Erzieherberuf erleichtert werden.

Die Gesetzesänderung stößt bei der Opposition auf Kritik. AfD und Linke befürchten unter anderem, dass angesichts einer noch fehlenden bundesweiten Anerkennung die neue Ausbildung nur regionale Bedeutung haben könnte und den Einstieg in eine Zweiklassen-Beschäftigung.

Zahlreiche Kita-Träger hatten wegen noch ungeklärter Fragen erklärt, nicht als Ausbildungsbetrieb mitwirken zu wollen. Der SPD-Abgeordnete Christian Brade warnte: „Wenn wir jetzt nicht handeln, werden Kitas schließen müssen, weil ihnen die Fachkräfte fehlen.“

von Frank Pfaff

erstellt am 29.Jun.2017 | 05:00 Uhr