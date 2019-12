Volleyball : SSC landet gegen Straubing klaren 3:0-Sieg

von Ralf Herbst

01. Dezember 2019, 20:00 Uhr

Dem Trainer der SSC-Volleyballerinnen für den gestrigen Abend noch einen schönen ersten Advent zu wünschen, war überflüssig. Den hatte Felix Koslowski schon am Nachmittag genießen können, als seine Mannschaft vor 1886 Fans in der heimischen Palmberg-Arena den keineswegs enttäuschenden Bundesliga-Kontrahenten NawaRo Straubing mit 3:0 (21,17, 14) in die Schranken wies.

Wie zuletzt schon öfter erwiesen sich die SSC-Mädels einmal mehr als Spätstarter. Vom 2:6 bis 6:10 liefen sie einem Vier-Punkte-Rückstand hinterher, ehe McKenzie Adams mit dem 14:14 den Ausgleich schaffte und die Weichen endgültig in die gewünschte Richtung stellte.

„Straubing fing so an, wie wir erwartet hatten: mit unheimlich viel Druck im Aufschlag“, sagte Dagegen habe den Gastgeberinnen anfangs noch die nötige Aggessivität in Block und Abwehr gefehlt. Koslowski: „Aber nur zum Anfang.“

Dann lief das Spiel des SSC und der Coach durfte sich am ersten Advent neben dem Sieg auch über die Erfüllung von Punkt zwei auf seinem Wunschzettel freuen: Er konnte durchwechseln. „Das war mir noch wichtiger als das 3:0 – zu rotieren und zu sehen, dass wir trotzdem die Qualität unseres Spiels beibehalten“, schwärmte der Trainer.