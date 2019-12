Neubrandenburg : Staatsanwaltschaft ermittelt nach Bericht über Tod von Ferkeln

Nach Berichten über den Erstickungstod von mehr als 1000 Ferkeln in einer Mega-Sauenanlage in Alt Tellin greift nun die Staatsanwaltschaft ein.

Avatar_prignitzer von Birgit Sander

11. Dezember 2019, 11:45 Uhr

Nach Berichten über den Erstickungstod von mehr als 1000 Ferkeln in einer Mega-Sauenanlage in Alt Tellin (Vorpommern-Greifswald) ermittelt die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg gegen die Geschäftsführung des Betreibers LFD Holding. Das bestätigte Oberstaatsanwalt Gerd Zeisler am Mittwoch.

Verdacht auf Verstoß gegen Tierschutzgesetz

Laut Zeisler stellte der Landkreis Vorpommern-Greifswald im September eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Dem Zeitungsbericht zufolge soll der Grund ein kurzzeitiger Ausfall der Lüftungsanlage gewesen sein. Das Unternehmen habe die Behörden selbst über den Vorfall informiert.

Im Fall einer Verurteilung drohen den Verantwortlichen laut Staatsanwaltschaft Geldstrafen oder Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren. Die Zuchtanlage in Alt Tellin mit Platz für mehr als 10 000 Tiere gilt als eine der größten in Europa. Das Unternehmen selbst nahm zunächst nicht Stellung zu den Ermittlungen.