Vorpommern-Rügen : Stallgebäude mit Kaninchen und Hühnern auf Rügen abgebrannt

Auf der Insel Rügen ist in der Nacht zu Dienstag ein altes Stallgebäude abgebrannt, in dem Kleintiere gehalten wurden. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, brach das Feuer kurz nach Mitternacht in dem kleinen Ort Strüßendorf bei Bergen (Vorpommern-Rügen) aus. Ein Zeuge meldete das Feuer im Dachstuhl des etwa 70 Meter langen Gebäudes. Die Feuerwehr rückte mit rund 50 Helfern an. In dem Stall wurden eine unbekannte Anzahl an Hühnern, Kaninchen und Hamstern gehalten. Stall und Tiere konnten nicht mehr gerettet werden, wie es hieß. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Ein Brandgutachter soll die genaue Ursache des Feuers klären. Die Schadenshöhe sei noch unklar, Menschen wurden demnach nicht verletzt.

